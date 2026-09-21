Mud Jeans redémarre sous la houlette d’un nouveau propriétaire

La marque néerlandaise de jeans durables Mud Jeans, en faillite, a trouvé un repreneur : il s’agit de l’entrepreneur Nick de Ronde Bresser, qui avait également relancé l’année dernière la marque de chaussures Van Lier.

« Mud is back »

Le liquidateur de Mud Jeans, la marque circulaire qui a fait faillite début août en raison d’un endettement élevé, a vendu plus tôt ce mois-ci les stocks, les droits de marque, le site web et les noms de domaine pour 255 000 euros à la société N5 Holding, dirigée par Nick de Ronde Bresser, qui avait également relancé l’année dernière la marque de chaussures Van Lier, alors en faillite. C’est ce qui ressort du rapport de faillite. La boutique en ligne est d’ailleurs de nouveau en ligne : « Mud is back, built better (Mud est de retour, encore mieux) », annonce la page d’accueil.

Fondée en 2012, Mud Jeans a été pionnière dans le domaine des jeans en coton recyclé, a lancé des services de réparation et de reprise qui se sont généralisés, et souhaitait ainsi démontrer que l’économie circulaire est bel et bien réalisable dans le secteur de la mode. Cependant, le poids de sa dette historique s’est avéré trop lourd à porter pour l’entreprise, et en raison des récentes vagues de chaleur, la demande en jeans a été inférieure aux prévisions ces derniers mois.