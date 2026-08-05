Mud Jeans en faillite, espère un redémarrage

La marque néerlandaise de jeans circulaires Mud Jeans a succombé à un endettement trop important et a déposé le bilan. Son PDG, Dion Vijgeboom, espère toutefois que l’histoire ne s’arrête pas là.

Endettement historique

M. Vijgeboom, qui ne dirige cette entreprise durable que depuis janvier, a annoncé la nouvelle sur LinkedIn. « Ces derniers mois, notre équipe a travaillé sans relâche pour bâtir un avenir durable à cette entreprise. Nous étions convaincus qu’il y avait une voie à suivre. Mais malgré tous nos efforts, le poids financier de la dette historique s’est finalement avéré trop lourd à porter », écrit-il.

Mud Jeans, fondée en 2012, a prouvé que la mode circulaire pouvait être moderne et attrayante, affirme-t-il. La marque a été pionnière dans le domaine des jeans en coton recyclé, a lancé des services de réparation et de reprise bien avant que ceux-ci ne deviennent la norme, et a contribué à démontrer que la circularité est bel et bien réalisable.

« Nous espérons sincèrement que cette faillite ne soit pas le dernier chapitre, mais le début d’un nouveau chapitre. Nous pensons que cette marque, ses produits, sa communauté et tout ce qu’elle représente méritent un avenir. »