Partenaire logistique du Bijenkorf victime d’une cyberattaque

Une cyberattaque visant un partenaire logistique de De Bijenkorf entraîne des retards dans le traitement des commandes, des retours et des remboursements. Le grand magasin cherche à déterminer si les pirates ont également pu accéder aux données personnelles des clients.

Du côté de la logistique

Des pirates informatiques auraient pu accéder à une partie des systèmes en ligne d’un partenaire logistique de De Bijenkorf. Le détaillant parle lui-même d’un incident de sécurité, mais le blocage de cet accès non autorisé et l’enquête externe en cours laissent supposer qu’il s’agit d’une cyberattaque.

Pour l’instant, l’attaque perturbe principalement le traitement logistique. Les clients doivent s’attendre à des retards au niveau des commandes, des retours et des remboursements. Les magasins, la boutique en ligne et l’application restent toutefois disponibles.

Fuite de données ?

De Bijenkorf cherche encore à déterminer si les pirates ont eu accès aux données personnelles des clients. Par mesure de précaution, le grand magasin a informé ses clients et signalé l’incident à l’Autorité néerlandaise de protection des données. Dès que l’enquête apportera plus de précisions, le détaillant compte informer plus en détail les clients concernés et prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.

Le partenaire logistique concerné a entre-temps bloqué l’accès et pris des mesures de sécurité supplémentaires. Un organisme externe indépendant enquête sur la cause, l’ampleur exacte et les conséquences possibles.

De Bijenkorf exploite sept grands magasins aux Pays-Bas ainsi que des boutiques en ligne pour les Pays-Bas et la Belgique. Les activités logistiques sont gérées depuis le centre de distribution de Tilburg.