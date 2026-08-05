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Écrit par Pauline Neerman
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Kering se tourne vers le marché de l’occasion pour reconquérir ses clients

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Mode5 août, 2026
© Sorbis / Shutterstock.com

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