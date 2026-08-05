Kering se tourne vers le marché de l’occasion pour reconquérir ses clients
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- Les performances décevantes de Michael Kors pèsent sur les résultats de Capri Holdings
Capri Holdings a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice comptable décalé, principalement en raison des performances décevantes de Michael Kors, malgré les bons résultats de Jimmy Choo.
- Shein ne vaut plus que la moitié de sa valeur lors de son introduction en bourse
Shein souhaite entrer en bourse à Hong Kong dès ce mois-ci et vise une valorisation comprise entre 30 et 40 milliards de dollars américains. Ce montant est bien inférieur à la valeur que le géant de la mode avait autrefois, car les nouveaux droits de douane pèsent sur sa rentabilité.