La fédération du commerce Comeos lance un ballon d’essai concernant la législation sur les soldes

Les détaillants belges ne sont pas favorables à un report des soldes d’été au mois d’août. Toutefois, une plus grande flexibilité des périodes de soldes en fonction des conditions météorologiques pourrait constituer une option pour les chaînes de mode.

« Ce modèle existe déjà en Croatie »

En réaction à une proposition du syndicat neutre des indépendants NSZ, qui souhaiterait repousser la période légale des soldes au mois d’août afin d’atténuer les conséquences des vagues de chaleur estivales, Comeos, la fédération belge du commerce et des services, plaide en faveur d’une plus grande flexibilité dans le calendrier.

«Nous n’avons pas de demande formelle de la part de nos membres pour décaler la période des soldes telle que nous la connaissons », déclare la porte-parole Lora Nivesse au journal Le Soir. « Mais suite à des discussions avec le ministre fédéral de l’Economie, une idée a émergé : garder un début de période de soldes fixe, comme le premier juillet, tout en bénéficiant d’un certain nombre de semaines flexibles, réparties sur tout l’été et à déplacer en fonction des températures. Ce modèle existe déjà en Croatie. »

Pour certains secteurs, notamment celui de l’habillement, la météo joue un rôle déterminant dans le succès des ventes. D’autres secteurs estiment que le calendrier actuel fonctionne bien. Ce débat mérite d’être mené, estime Comeos.