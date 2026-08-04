L’IA stimule la croissance des bénéfices de Zalando
- Le plan de transformation entraîne une forte baisse du chiffre d’affaires chez Hugo Boss
Tout comme au premier trimestre, Hugo Boss a également enregistré une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au deuxième trimestre 2026, en raison d'une réorientation stratégique, mais aussi d'une diminution des dépenses de consommation et des incertitudes géopolitiques.
- El Corte Inglés accélère la croissance internationale de sa chaîne filiale SferaMode3 août, 2026
Sfera, la chaîne de mode détenue par le groupe espagnol de grands magasins El Corte Inglés, a ouvert l'année dernière 28 magasins hors d'Espagne, portant ainsi son réseau international de 346 à 367 points de vente, principalement par le biais de la franchise.
- Puma limite ses pertes trimestrielles, mais la baisse de son chiffre d’affaires s’accélèreMode31 juillet, 2026
Chez Puma, la perte d'exploitation a été divisée par deux au deuxième trimestre, malgré une nouvelle baisse des ventes. Le fabricant allemand d'articles de sport table sur une reprise progressive au second semestre 2026.