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Écrit par Pauline Neerman
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Puma limite ses pertes trimestrielles, mais la baisse de son chiffre d’affaires s’accélère

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Mode31 juillet, 2026
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