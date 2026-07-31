Prada mise sur les clients les plus fortunés et réduit le nombre de ses boutiques
Mode31 juillet, 2026
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La Coupe du monde de football a permis à Adidas d'enregistrer une croissance plus que soutenue au cours du deuxième trimestre. Des critiques se font toutefois entendre : les investissements (trop ?) élevés en marketing pèsent sur la rentabilité du groupe d'articles de sport.
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Skechers poursuit son expansion en Wallonie, qui est depuis des décennies sa plaque tournante logistique : en août, le fabricant américain de chaussures achèvera la construction d'un nouveau centre de distribution européen à l'aéroport de Liège.