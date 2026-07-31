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Écrit par Pauline Neerman
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Prada mise sur les clients les plus fortunés et réduit le nombre de ses boutiques

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Mode31 juillet, 2026
Andrew Cline / Shutterstock.com

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