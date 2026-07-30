La victoire d’Adidas à la Coupe du monde a un prix

La Coupe du monde de football a permis à Adidas d’enregistrer une croissance plus que soutenue au cours du deuxième trimestre. Des critiques se font toutefois entendre : les investissements (trop ?) élevés en marketing pèsent sur la rentabilité du groupe d’articles de sport.

Le revers de la médaille

Adidas affiche une hausse de son chiffre d’affaires de 13 %, à 6,7 milliards d’euros, pour le dernier trimestre. Ce n’est pas vraiment une surprise : l’entreprise avait déjà annoncé avoir vendu quatre fois plus de maillots de football pendant la Coupe du monde que lors du tournoi précédent, tandis que les ventes de ballons de football avaient également doublé. Le détaillant de sport a estimé le chiffre d’affaires lié à la Coupe du monde à environ 1,5 milliard d’euros.