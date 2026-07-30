[En Images] Bershka teste un nouveau concept de magasin en vue de son implantation aux États-Unis

Bershka rénove son magasin phare à La Corogne (Espagne) et se prépare parallèlement à ouvrir ses premiers points de vente aux États-Unis. La filiale d’Inditex démontre ainsi que le magasin physique conserve une importance stratégique, y compris pour les jeunes consommateurs.

Débuts physiques aux États-Unis

Le magasin situé sur la Plaza de Lugo s’étend sur 710 mètres carrés répartis sur deux étages. Bershka y a notamment installé des caisses en libre-service et aménagé un espace dédié au retrait et au retour des commandes en ligne. Mais la grande nouveauté réside dans le fait que la marque pour jeunes s’éloigne du concept classique d’espace de vente ouvert : des meubles modulaires, des blocs de béton arrondis, du bois et de l’acier inoxydable divisent l’espace en zones plus petites.

« Le résultat est un environnement qui transforme l’expérience traditionnelle d’une grande surface commerciale en un espace plus intime et accueillant », indique la chaîne de magasins dans un communiqué de presse. Selon la marque, cet agencement vise à inciter les clients à flâner plus longtemps dans le magasin. Le magasin de La Corogne, où se trouve également le siège social d’Inditex, sert de laboratoire d’essai pour des concepts que Bershka pourra ensuite déployer à plus grande échelle.

Cette rénovation anticipe la prochaine phase d’expansion : le PDG d’Inditex, Óscar García Maceiras, a annoncé à la fin de l’année dernière que Bershka ouvrirait ses deux premiers magasins aux États-Unis en 2026. La deuxième plus grande marque d’Inditex, après Zara, fera ainsi son entrée physique sur le marché américain pour la première fois.