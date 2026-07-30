Primark s’apprête à franchir le cap des 500 magasins

Le 1er septembre, Primark ouvrira son 500e magasin dans le monde. La chaîne de mode irlandaise, fondée en 1969, est désormais présente dans 19 pays d’Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Réductions de prix

La cérémonie d’inauguration aura lieu en Italie : le 500e magasin ouvrira ses portes dans un peu plus de quatre semaines au centre commercial La Cartiera à Naples. D’une superficie de 3 160 m², il créera 150 emplois locaux, indique l’entreprise.

Le détaillant vient de lancer une nouvelle campagne de baisses de prix sur l’ensemble des 19 marchés où la chaîne est présente. Les prix de centaines de produits populaires dans les rayons mode femme, homme et enfant ont été réduits. Cette initiative montre que Primark n’est pas non plus à l’abri d’une concurrence accrue, notamment en provenance de Chine. La chaîne se prépare à une scission de sa société mère , Associated British Foods (ABF) : d’ici fin 2027, elles poursuivront leurs activités en tant que deux entreprises cotées en bourse distinctes.