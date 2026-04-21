Primark et AB Foods se séparent : peuvent-ils se passer l’un de l’autre ?

Associated British Foods (ABF) franchit une étape stratégique majeure : le conglomérat britannique va scinder la chaîne de mode Primark. D’ici fin 2027, elles devront fonctionner comme deux sociétés cotées en bourse distinctes, malgré l’incertitude croissante. Est-ce le bon moment ?

Moins de nourriture et moins de vêtements

Cette annonce coïncide avec la publication de résultats semestriels décevants. ABF a vu son chiffre d’affaires consolidé reculer de 2 % au cours des six mois clos fin février, pour s’établir à 9,46 milliards de livres sterling (11,05 milliards d’euros). Le bénéfice avant impôts a chuté de 9 % pour s’établir à 632 millions de livres sterling (739 millions d’euros). La division sucrière, en particulier, a enregistré des performances inférieures aux attentes et risque d’être déficitaire cette année. Les activités alimentaires aux États-Unis sont également confrontées à une faible demande.