[En Images] Aldi lance une campagne sur les produits frais en Belgique

Dans une nouvelle campagne, Aldi invite ses clients à découvrir l’origine belge, la qualité et les promotions de son assortiment de produits frais. Le discounter constate que les produits frais stimulent la fréquentation et ont un important « effet de halo ».

Découvrez le tube

Aldi Belgique lance une nouvelle campagne entièrement consacrée aux produits frais. Pour la deuxième année consécutive, le discounter mise sur le tube « check check check » : une reprise du tube disco (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty de KC and the Sunshine Band, interprété par le chanteur belge Gene Thomas.

La campagne « check check check » encourage les clients à découvrir par eux-mêmes l’origine locale, la qualité et les promotions attractives de l’assortiment de produits frais. Ces dernières années, le discounter a considérablement élargi son offre de fruits et légumes frais (AGF), de viande fraîche et de poisson frais. Ces efforts portent leurs fruits, comme l’ont déjà expliqué la directrice des achats Natalie Duthoy et la directrice marketing Isabel Henderick à RetailDetail : « Nous avons désormais presque atteint notre juste part pour les fruits et légumes, c’est-à-dire le niveau de notre part de marché globale. C’était notre objectif. »

Pourquoi le frais ? « C’est la carotte, au sens figuré comme au sens propre, qui attire le client en magasin. Le frigo doit être rempli chaque semaine. » Pour mettre les produits frais à l’honneur, Aldi lance donc un nouveau spot TV, une campagne étendue sur les réseaux sociaux et des images de produits frais. La campagne à 360° se déroule jusqu’au 14/06 à la télévision, sur les canaux numériques propres et payants, à la radio, en affichage extérieur (D)OOH, sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite, sur les points de vente, ainsi que via ses propres canaux tels que le site web et le prospectus.