La brasserie Haacht s’enfonce davantage dans le rouge ; redressement prévu d’ici 2030

Co.Br.Ha., la holding qui chapeaute la brasserie Haacht, a vu ses pertes s’aggraver encore en 2025. Cela s’explique principalement par la dernière vague de licenciements chez le brasseur de Primus et Tongerlo, alors que les volumes et la rentabilité opérationnelle se redressent progressivement.

Une reprise opérationnelle prudente

Le groupe a clôturé l’exercice avec une perte nette de 11,4 millions d’euros, contre 8,2 millions d’euros un an plus tôt. Les indemnités de licenciement et les « importantes corrections de valeur sur les actifs financiers » ont pesé à hauteur de 6,5 millions d’euros sur le résultat. La rentabilité opérationnelle s’est toutefois améliorée : le rebitda — le bénéfice d’exploitation avant amortissements et charges de restructuration — a augmenté de 19 % pour atteindre 10,2 millions d’euros.