[Filet Pur] Mal aux oreilles

Tant d’efforts pour si peu : le leader du marché a, c’est le cas de la dire, du pain sur la planche. Et il est désormais clair que les discounters ne savent pas compter, et encore moins chanter. Ce Filet Pur flirte avec la légalité.

Escargot

Une nouvelle d’envergure mondiale. Aussitôt l’article le plus lu de ces dernières semaines. Repris par les confrères étrangers. Commentaires et analyses dans les médias grand public : « Pourquoi Colruyt se lance-t-il là-dedans ? » Bah, ce n’est pas vraiment un mystère, hein : parce qu’ils plusieurs années, voire plusieurs décennies de retard à rattraper… Au cas où vous vous poseriez la question : je parle de ce fameux rayon boulangerie. Car cela fait un moment que le fier leader du marché vend du pain. En revanche, la présence de viennoiseries et de pistolets cuits sur place n’est rien de moins qu’une révolution.