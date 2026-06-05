Heineken cherche à se renouveler : les actionnaires réclament un PDG externe

Heineken subit la pression de ses principaux actionnaires pour rompre avec la tradition des nominations internes et nommer un candidat externe au poste de nouveau président. Le départ soudain de Dolf van den Brink fin mai a placé le groupe brassicole néerlandais dans une situation délicate.

Une entreprise familiale de tradition

Deux des quinze principaux actionnaires, First Eagle Investments et Artisan Partners, plaident ouvertement en faveur d’un outsider à la tête de l’entreprise. Julien Albertini, gestionnaire de portefeuille chez First Eagle, voit le départ de Van den Brink comme une opportunité de renouveau. « Ma préférence irait à quelqu’un de l’extérieur », déclare-t-il au Financial Times. Son collègue Daniel O’Keefe, d’Artisan Partners, se montre plus sceptique : « Nous sommes condamnés à avoir quelqu’un d’assez médiocre ; c’est l’histoire de l’entreprise. »