La marque de café durable Ray & Jules s’étend vers les Pays-Bas

Ray & Jules, l’une des marques de café connaissant la plus forte croissance en Belgique, s’installe dans une nouvelle torréfaction près de Louvain et prépare son expansion aux Pays-Bas. Cette entreprise à impact social vient de lever plus d’un million d’euros grâce au financement participatif.

En pourparlers avec des partenaires néerlandais

Depuis ses débuts en 2017, Ray & Jules s’est développée pour devenir une marque de café en vente directe aux consommateurs comptant des dizaines de milliers d’adeptes fidèles, avec un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros via sa propre boutique en ligne et un résultat positif. La marque se positionne comme une marque de café frais, durable et issu du commerce équitable. Sa croissance ne s’est pas faite via la distribution classique, mais grâce à sa propre plateforme de commerce électronique, à des formules d’abonnement et à des partenariats.

Alors que Ray & Jules souhaite poursuivre sa croissance en Belgique en développant ses abonnements et en faisant ses premiers pas ciblés dans la distribution spécialisée, l’entreprise se tourne également vers les Pays-Bas. Sans lancement commercial classique, la marque y compte déjà plusieurs milliers de clients. L’expansion s’appuie sur cette dynamique existante : Ray & Jules mène actuellement des discussions intensives avec des partenaires néerlandais potentiels afin d’accélérer sa croissance au niveau local. La nouvelle usine près de Louvain doit soutenir cette croissance tout en servant de vitrine internationale et de centre d’essai pour la technologie qui sous-tend la marque.

Une technologie propre

Car Ray & Jules est bien plus qu’une simple marque de café : en collaboration avec sa société sœur CEE, l’entreprise a développé une technologie innovante qui permet de torréfier le café à l’énergie solaire, à grande échelle. Traditionnellement, le café est torréfié au gaz, un procédé ancien et très énergivore qui émet chaque année des millions de tonnes de CO2. La technologie de Ray & Jules consomme 2,5 à 3 fois moins d’énergie. Plus de 40 acteurs industriels dans l’UE, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Asie ont déjà manifesté leur intérêt pour cette technologie. Une application à l’échelle du secteur dans les domaines du café, du cacao et du malt permettrait d’éviter entre 3 et 5 millions de tonnes de CO₂ par an.

Ray & Jules a trouvé les moyens de financer ses ambitions de croissance grâce à Broccoli, la plateforme d’investissement néerlando-belge qui s’appuie sur une communauté résolument engagée dans le développement durable. En moins de 24 heures après le lancement, l’entreprise a déjà levé plus d’un million d’euros. L’objectif a depuis été revu à la hausse, à 1,5 million d’euros.