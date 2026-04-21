Carlsberg remplace Coca-Cola par PepsiCo en Europe du Nord et dans les pays baltes

Le groupe Carlsberg mise tout sur Pepsi : à compter du 1er janvier 2029, le brasseur danois deviendra l’embouteilleur exclusif de PepsiCo dans toute la Scandinavie et les pays baltes. Aujourd’hui, Carlsberg embouteille encore pour son rival Coca-Cola au Danemark et en Finlande.

Les accords avec Coca-Cola arrivent à échéance

Carlsberg embouteillera bientôt les boissons gazeuses de PepsiCo dans pas moins de quatorze pays, répartis entre l’Europe, l’Asie centrale et l’Asie du Sud-Est. Le groupe brassicole assurera la production, la vente et la distribution de l’ensemble du portefeuille de boissons de PepsiCo dans des pays tels que le Royaume-Uni, l’Irlande, la Suisse, mais aussi le Kazakhstan et le Laos.