Skechers achève la construction de son centre de distribution européen à Liège

Skechers poursuit son expansion en Wallonie, qui constitue depuis des décennies sa plaque tournante logistique : en août, le fabricant américain de chaussures achèvera la construction d’un nouveau centre de distribution européen à l’aéroport de Liège.

Plus grand et automatisé

Le complexe s’étend sur 230 000 mètres carrés et remplacera les activités existantes situées à Milmort, non loin de là. La courte distance entre les deux sites devrait faciliter la transition pour les employés. « Depuis plus de 23 ans, Skechers fait confiance à la Wallonie en tant que base stratégique pour ses activités européennes, et cette nouvelle étape marque le prochain chapitre de notre croissance », déclare David Weinberg, directeur des opérations.

Skechers dote également le centre de distribution d’un système d’automatisation de pointe afin de faire face à la poursuite de sa croissance en Europe. « Cet immense bâtiment automatisé et durable nous place à l’avant-garde de la distribution innovante sur le continent », ajoute Weinberg. Skechers prévoit d’achever la première phase du déménagement d’ici fin 2028. Le géant de la chaussure avait déjà annoncé le début des travaux en 2024.

Le centre regroupe l’ensemble de la chaîne logistique, de la réception des marchandises à l’expédition des commandes. Il dessert aussi bien les clients professionnels que les consommateurs qui commandent directement auprès de Skechers. Selon l’entreprise, cet investissement devrait soutenir ses activités européennes au cours des vingt prochaines années.