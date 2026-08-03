El Corte Inglés accélère la croissance internationale de sa chaîne filiale Sfera
- Puma limite ses pertes trimestrielles, mais la baisse de son chiffre d’affaires s’accélère
Chez Puma, la perte d'exploitation a été divisée par deux au deuxième trimestre, malgré une nouvelle baisse des ventes. Le fabricant allemand d'articles de sport table sur une reprise progressive au second semestre 2026.
- [Analyse] Le marché européen des magasins d’usine a-t-il atteint son apogée ?
L'Europe compte actuellement 195 centres de magasins d'usine, qui représentent au total près de 3,24 millions de mètres carrés de surface commerciale. Mais la croissance marque désormais le pas : la surface disponible n'augmente pratiquement plus. Des dizaines de projets ont même disparu des radars ces dernières années. L'ère des...
- Prada mise sur les clients les plus fortunés et réduit le nombre de ses boutiques
Le groupe Prada se concentre davantage sur les « gros dépensiers », alors que les riches ne cessent de s'enrichir, ainsi que sur l'innovation créative chez Versace et Miu Miu. En effet, si le chiffre d'affaires affiche une croissance à deux chiffres, les bénéfices sont sous pression.