Le plan de transformation entraîne une forte baisse du chiffre d’affaires chez Hugo Boss
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Sfera, la chaîne de mode détenue par le groupe espagnol de grands magasins El Corte Inglés, a ouvert l'année dernière 28 magasins hors d'Espagne, portant ainsi son réseau international de 346 à 367 points de vente, principalement par le biais de la franchise.
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Chez Puma, la perte d'exploitation a été divisée par deux au deuxième trimestre, malgré une nouvelle baisse des ventes. Le fabricant allemand d'articles de sport table sur une reprise progressive au second semestre 2026.