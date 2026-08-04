Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Jorg Snoeck
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Le plan de transformation entraîne une forte baisse du chiffre d’affaires chez Hugo Boss

icon
Mode4 août, 2026
Shutterstock.com

Processus de restructuration

Priorité aux prix pleins

Fermetures de magasins

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail