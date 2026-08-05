Les performances décevantes de Michael Kors pèsent sur les résultats de Capri Holdings
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- Shein ne vaut plus que la moitié de sa valeur lors de son introduction en bourse
Shein souhaite entrer en bourse à Hong Kong dès ce mois-ci et vise une valorisation comprise entre 30 et 40 milliards de dollars américains. Ce montant est bien inférieur à la valeur que le géant de la mode avait autrefois, car les nouveaux droits de douane pèsent sur sa rentabilité.
- Partenaire logistique du Bijenkorf victime d’une cyberattaque
Une cyberattaque visant un partenaire logistique de De Bijenkorf entraîne des retards dans le traitement des commandes, des retours et des remboursements. Le grand magasin cherche à déterminer si les pirates ont également pu accéder aux données personnelles des clients.