Pourquoi INNO se lance-t-il dans la collecte des textiles ? « C’est l’une de nos actions les plus réussies »

INNO constate une forte croissance de sa campagne annuelle de collecte de textiles organisée en collaboration avec Les Petits Riens. La chaîne de grands magasins associe ainsi ses ambitions en matière d’économie circulaire à une augmentation de la fréquentation de ses magasins. « Nous sommes tous en concurrence pour attirer les consommateurs ; si cela peut se faire de manière durable et sociale, ce n’est que positif », déclare Annelien Alaerts, directrice marketing.

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En ce mois de septembre, INNO organise pour la septième fois une grande collecte de textiles en collaboration avecSpullenhulp/Les Petits Riens. Les clients peuvent déposer des vêtements, du linge de maison et d’autres textiles réutilisables et reçoivent en échange un bon d’achat de 5 euros par kilogramme. Les membres du programme de fidélité reçoivent 10 euros.