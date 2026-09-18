[En images] The Fashion Store en est à mi-parcours après son ouverture à Boortmeerbeek

The Fashion Store, qui fait partie du groupe Colruyt, a ouvert son 25e magasin à Boortmeerbeek. La chaîne multimarques franchit ainsi une étape symbolique importante vers son objectif d’atteindre cinquante points de vente en Flandre.
« À mi-chemin de notre rêve »
Situé sur la Leuvensesteenweg, ce nouveau magasin s’étend sur 1 300 mètres carrés et regroupe plus de soixante marques de mode. Des « shop-in-shops » de Mango, PME Legend et Tommy Hilfiger font également partie du concept. De plus, le magasin propose un espace dédié aux costumes ainsi que des conseils de style gratuits.
« En vingt ans, nous sommes passés d’un premier magasin à Lede à une référence incontournable pour les passionnés de mode. Boortmeerbeek nous amène désormais à mi-chemin de notre rêve : 50 magasins répartis dans toute la Flandre », déclare la directrice générale Mayke Nooteboom. « La demande en matière de mode élégante et de conseils personnalisés ne cesse de croître, et nous nous développons avec enthousiasme pour y répondre. »
Après une refonte en 2024, comprenant un nouveau logo et un nouvel aménagement intérieur, Mayke Nooteboom estime que le concept est désormais parfaitement paré pour l’avenir. « Nous souhaitons offrir à nos clients une expérience d’achat inspirante. C’est pourquoi nous divisons nos magasins en différents univers, afin que vous soyez sans cesse surpris par de nouvelles marques et de nouvelles combinaisons. »