[En images] The Fashion Store en est à mi-parcours après son ouverture à Boortmeerbeek

The Fashion Store, qui fait partie du groupe Colruyt, a ouvert son 25e magasin à Boortmeerbeek. La chaîne multimarques franchit ainsi une étape symbolique importante vers son objectif d’atteindre cinquante points de vente en Flandre.

« À mi-chemin de notre rêve »

Situé sur la Leuvensesteenweg, ce nouveau magasin s’étend sur 1 300 mètres carrés et regroupe plus de soixante marques de mode. Des « shop-in-shops » de Mango, PME Legend et Tommy Hilfiger font également partie du concept. De plus, le magasin propose un espace dédié aux costumes ainsi que des conseils de style gratuits.

« En vingt ans, nous sommes passés d’un premier magasin à Lede à une référence incontournable pour les passionnés de mode. Boortmeerbeek nous amène désormais à mi-chemin de notre rêve : 50 magasins répartis dans toute la Flandre », déclare la directrice générale Mayke Nooteboom. « La demande en matière de mode élégante et de conseils personnalisés ne cesse de croître, et nous nous développons avec enthousiasme pour y répondre. »