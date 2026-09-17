Torfs acquiert la plateforme néerlandaise de mode en ligne The Little Green Bag

L’enseignes de chaussures Torfs acquiert une participation majoritaire dans la plateforme de mode en ligne néerlandaise The Little Green Bag. Grâce à cette acquisition, le détaillant belge de chaussures souhaite développer un groupe de marques de mode complémentaires et implanter The Little Green Bag en Belgique.

Potentiel en Belgique

Les propriétaires actuels et PDG, Maria et Aramis Gandjapour, restent actionnaires et continueront à diriger The Little Green Bag dans les années à venir. La plateforme en ligne continuera par ailleurs à fonctionner sous son propre nom et avec son propre positionnement. Torfs ne communique pas les détails financiers de la transaction.