Le PDG de Frasers devient le nouveau président de Hugo Boss

Michael Murray, PDG de Frasers Group, est le nouveau président du conseil de surveillance de Hugo Boss. Il succède à Stephan Sturm, qui a annoncé sa démission lundi dernier.

L’ambition reste de détenir une participation majoritaire

Le distributeur britannique Frasers Group renforce son emprise sur le groupe de mode allemand Hugo Boss, avec la nomination du PDG Michael Murray (qui est également le gendre du propriétaire de Frasers, Mike Ashley) au poste de président, après que Stephan Sturm a annoncé sa démission il y a quelques jours.