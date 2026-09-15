Encore des résultats records pour Takko Fashion

Takko Fashion vient d’enregistrer le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé de son histoire. L’enseigne de mode continue de gagner des parts de marché sur son marché domestique, l’Allemagne, et affiche également de solides performances sur d’autres marchés européens.

Forte croissance à périmètre constant

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours, Takko Fashion a vu son chiffre d’affaires progresser de 10,8 % pour atteindre 381 millions d’euros. L’EBITDA ajusté a augmenté de 12 % pour atteindre un nouveau record de 86,4 millions d’euros. Le détaillant a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires à périmètre constant de 7,2 %, à laquelle toutes les catégories de produits ont contribué. Au premier trimestre déjà, la chaîne avait affiché des performances particulièrement solides, ce qui a permis au chiffre d’affaires du premier semestre d’augmenter de 7,1 % pour atteindre 676 millions d’euros et à l’EBITDA ajusté de progresser de 15,5 % à 119,4 millions d’euros. La marge d’EBITDA ajustée s’est améliorée pour s’établir à 17,7 %, soit 1,3 point de pourcentage de plus que l’année dernière.