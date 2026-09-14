Tendam enregistre un chiffre d’affaires record au premier semestre 2026

Le géant espagnol de la mode Tendam, connu pour ses marques Women’secret, Springfield et Cortefiel, a de nouveau enregistré une croissance à deux chiffres au premier semestre 2026. Le groupe poursuit ainsi sur la lancée de l’année dernière, qui avait été record.

Forte croissance numérique

Au premier semestre 2026, Tendam a réalisé un chiffre d’affaires de 744,9 millions d’euros, soit une hausse de 10,7 % par rapport à la même période de l’année précédente. Il s’agit du meilleur premier semestre de l’histoire de l’entreprise, et ce après une année 2025 record.