Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Jorg Snoeck
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Tendam enregistre un chiffre d’affaires record au premier semestre 2026

icon
Mode14 septembre, 2026
Shutterstock.com

Le géant espagnol de la mode Tendam, connu pour ses marques Women’secret, Springfield et Cortefiel, a de nouveau enregistré une croissance à deux chiffres au premier semestre 2026. Le groupe poursuit ainsi sur la lancée de l’année dernière, qui avait été record.

Forte croissance numérique

Au premier semestre 2026, Tendam a réalisé un chiffre d’affaires de 744,9 millions d’euros, soit une hausse de 10,7 % par rapport à la même période de l’année précédente. Il s’agit du meilleur premier semestre de l’histoire de l’entreprise, et ce après une année 2025 record.

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail