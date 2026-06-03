Takko démarre l’année avec des chiffres records

Takko Fashion démarre l’exercice 2026/27 avec une hausse tant de son chiffre d’affaires que de ses bénéfices. Il s’agit du meilleur résultat jamais enregistré pour un début d’exercice, selon la chaîne de magasins de mode à prix réduits. Parallèlement, la chaîne poursuit son expansion et ses investissements.

Remontée après une année de recul

Au premier trimestre, tant le chiffre d’affaires net ajusté que l’EBITDA ajusté ont été supérieurs à ceux de l’année précédente. Le chiffre d’affaires net ajusté s’est élevé à 295 millions d’euros au cours des trois premiers mois, soit une hausse de 3 % par rapport à l’année précédente. L’EBITDA ajusté a augmenté de 26 % pour atteindre 33 millions d’euros.