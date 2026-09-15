KaDeWe regroupe ses grands magasins en vue d’un retour sur le marché européen

KaDeWe regroupe ses trois grands magasins de luxe allemands sous une même famille de marques plus cohérente. Avec la signature commune « House of KaDeWe », le groupe souhaite non seulement renforcer sa présence en Allemagne, mais aussi consolider sa position parmi les principaux grands magasins d’Europe.

Les bases d’une nouvelle croissance

La nouvelle architecture de marque a été lancée cette semaine simultanément à Berlin, Hambourg et Munich. Une campagne commune étend la nouvelle identité visuelle aux magasins, aux vitrines et aux canaux numériques. L’Alsterhaus à Hambourg et l’Oberpollinger à Munich se dotent de nouveaux logos, tandis que le KaDeWe de Berlin conserve son célèbre logo. C’est ce qu’annonce Fashion Network.