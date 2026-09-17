Le propriétaire de Gigue rachète également la marque de mode Jeff

L’entrepreneur de Flandre occidentale Lieven Vandaele a racheté la marque bruxelloise de mode féminine Jeff. Après avoir déjà racheté Gigue, il poursuit ainsi la constitution d’un groupe belge de mode. Pour Jeff, l’ouverture de boutiques en propre et un renforcement de la collaboration en coulisses figurent notamment à l’ordre du jour.

Une avancée dans le retail

Vandaele, également copropriétaire de la marque de mode Castellino, rachète Jeff à la famille à l’origine de la marque. Celle-ci a cédé l’entreprise en raison d’un problème de succession. La fille du fondateur restera toutefois en poste en tant que directrice artistique, rapporte De Tijd.