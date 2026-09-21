New Balance poursuit Decathlon en justice au sujet de son logo : K ou N ?

New Balance a intenté une action en justice contre la chaîne française de sport Décathlon. Le logo des chaussures de course Kiprun ressemblerait trop au « N » emblématique du fabricant américain de chaussures.

Risque de confusion ?

Dans la plainte, déposée devant un tribunal fédéral du Massachusetts, New Balance affirme que la lettre « K » inversée figurant sur les chaussures de course Kiprun de Decathlon ressemble au célèbre « N ». Selon la marque, cela pourrait prêter à confusion chez les consommateurs, ce qui serait d’ailleurs confirmé par des publications sur les réseaux sociaux soulignant la similitude entre les logos. Selon Decathlon, il s’agit toutefois indéniablement d’un « K » et non d’un « N ».

New Balance souhaite que Decathlon mette fin à cette prétendue contrefaçon et réclame également des dommages-intérêts, dont le montant exact n’a pas été précisé. Ce n’est pas la première fois que New Balance engage une action en justice pour protéger sa marque : l’entreprise a déjà intenté des procès similaires contre des marques telles que Michael Kors et Nautica. Ces affaires avaient abouti à des accords à l’amiable.