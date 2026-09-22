Puma remanie sa direction européenne

Puma a remanié sa direction européenne. Le Néerlandais Fokko de Rooij deviendra directeur pour l’Europe à compter du 1er octobre, tandis que Daniel Pustina prendra la tête de la division Europe centrale avec effet immédiat.

Une longue carrière chez Nike

En tant que directeur pour l’Europe, Fokko de Rooij rendra compte au PDG Arthur Hoeld, qui a temporairement pris en charge les fonctions de directeur commercial jusqu’à ce qu’un successeur soit annoncé pour ce poste, indique l’entreprise dans un communiqué de presse. Le nouveau dirigeant européen a travaillé pour Nike jusqu’en 2025 et, depuis son départ, exerçait en tant que consultant indépendant auprès de PDG et de conseils d’administration dans le secteur des articles de sport et de la mode.