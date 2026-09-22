Pieces accélère aux Pays-Bas et en Belgique : sept nouveaux magasins en un an

Pieces, filiale de Bestseller, accélère son expansion aux Pays-Bas et en Belgique. En l’espace de douze mois, la marque de mode danoise a étendu son réseau de magasins, passant de quatre à onze points de vente, et prévoit déjà une nouvelle ouverture à Louvain le 24 septembre.

Louvain est la prochaine étape

« Ces douze derniers mois ont été entièrement consacrés à l’ouverture de nouveaux magasins », explique Boudewijn Peek, responsable des ventes au détail pour le Benelux chez Bestseller, à FashionUnited. Il y a un an, Pieces ne comptait encore que quatre magasins en propre aux Pays-Bas et en Belgique ; aujourd’hui, on en compte déjà onze. Et cela ne s’arrête pas là, selon M. Peek : « Nous sommes loin d’avoir terminé notre croissance. »

La prochaine ouverture aura lieu le 24 septembre à Louvain. En août, Pieces avait déjà ouvert deux boutiques supplémentaires : le 13 août à Middelburg et le 27 août à Maastricht. La marque souhaite regagner du terrain aux Pays-Bas et en Belgique, notamment auprès de la clientèle jeune.