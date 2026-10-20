[Dossier IA et retail] Screenix introduit l’IA générative dans les magasins : des écrans statiques à la communication intelligente

(Publireportage) Aujourd’hui, presque tous les commerçants disposent d’écrans numériques. Pourtant, ceux-ci diffusent souvent le même contenu préprogrammé. Alors que les boutiques en ligne s’adaptent en temps réel au comportement, aux centres d’intérêt et au contexte du client, la communication en magasin reste généralement statique. De ce fait, il est encore pratiquement impossible d’atteindre le même niveau de personnalisation qu’en ligne.

De l’affichage de contenu à la création de contenu

Screenix change la donne. Grâce à l’IA générative, l’entreprise développe des expériences client basées sur l’IA qui permettent aux détaillants d’utiliser plus intelligemment leurs écrans numériques et leurs applications interactives existants. Les écrans jouent ainsi un rôle actif dans l’expérience en magasin et s’adaptent automatiquement au contexte du moment.

L’IA générative permet non seulement d’afficher du contenu, mais aussi de créer automatiquement du contenu pertinent en fonction de l’environnement. Grâce à l’accélération considérable de la création de contenu et à l’intégration avec les systèmes de vente au détail existants, le contenu est automatiquement adapté, entre autres, aux stocks, à l’heure, à la météo, à l’emplacement ou au groupe cible. Les détaillants tirent ainsi davantage parti de leur infrastructure d’écrans existante, sans investissements supplémentaires en matériel.

De l’affichage numérique à l’expérience en magasin

Les applications vont bien au-delà de l’affichage numérique classique. Les écrans affichent automatiquement des produits pertinents en fonction des stocks disponibles ou du moment de la journée. Les vitrines s’adaptent de manière dynamique et des avatars pilotés par l’IA accueillent les visiteurs, répondent à leurs questions et réduisent les temps d’attente. Les écrans numériques évoluent ainsi de simples supports passifs vers des points de contact actifs au service de l’expérience en magasin.

Le magasin de demain

Selon Screenix, il s’agit de la prochaine étape dans le secteur de la vente au détail. Il ne s’agit plus de communiquer à partir de campagnes planifiées à l’avance, mais de s’adapter au contexte du moment. Alors que les consommateurs attendent de plus en plus une expérience enrichissante lors de leur visite en magasin, le magasin physique redevient un lieu où la technologie, la personnalisation et l’expérience se rejoignent.

Les détaillants accélèrent ainsi leur création de contenu, augmentent le rendement de leur infrastructure d’écrans existante et rendent l’expérience en magasin aussi pertinente et personnalisée que celle de leur boutique en ligne.