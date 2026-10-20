[Dossier IA et retail] Trois frères développent une IA pour améliorer chaque jour votre boutique en ligne

(Publireportage) Et si l’IA analysait votre boutique en ligne, vous aidait à apporter des améliorations et évaluait quelles modifications sont réellement efficaces ? Tirez davantage de chiffre d’affaires des visiteurs que vous avez déjà aujourd’hui.

De l’analyse par l’IA à des résultats mesurables

Les e-commerçants investissent massivement dans l’acquisition de visiteurs, mais laissent souvent passer des opportunités de conversion. Grâce à l’IA, ils peuvent identifier automatiquement ces opportunités, mettre en œuvre des améliorations et tester ce qui fonctionne réellement. Ils tirent ainsi davantage de chiffre d’affaires de leur trafic existant.

L’IA identifie les opportunités de conversion et propose des améliorations concrètes. Avec Taglayer, vous pouvez les tester directement sur votre boutique en ligne.

Analyse

L’IA analyse votre boutique en ligne et identifie les points où vous passez à côté de conversions.

Améliorer

L’IA transforme ces informations en modifications du site web que vous pouvez valider et mettre en ligne.

Tester et apprendre

Les tests A/B vous indiquent quelles modifications fonctionnent, afin que vous puissiez continuer à optimiser votre site de manière ciblée.

Découvrez les opportunités pour votre boutique en ligne.

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