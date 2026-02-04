L’expérience olfactive comme arme stratégique dans le commerce de détail

(Publireportage) Aujourd’hui, quand on entre dans un magasin, on ne cherche pas des rayons remplis de produits, mais une sensation. Le commerce de détail est clairement passé des transactions aux expériences. Pourtant, l’élément qui joue le plus rapidement et le plus subtilement sur les émotions, à savoir l’odeur, reste souvent sous-exploité.

« L’expérience globale est fondamentale »

Patrick Castelain, directeur de Scents, leader du marché en Belgique, nous reçoit dans son bureau où il règne une odeur délicieuse. Fort de ses nombreuses années d’expérience, il souligne plus que jamais l’importance de l’expérience olfactive : le seul sens qui ne demande pas d’autorisation, ne nécessite aucune explication et détermine immédiatement si un client se sent le bienvenu.

« Heureusement, chez Scents, nous constatons que les détaillants en sont de plus en plus conscients. Non pas parce que l’odeur est à la mode, mais parce qu’ils se rendent compte qu’une expérience totale n’est plus facultative. C’est un élément stratégique fondamental qui oriente le comportement du client avant même que la première interaction n’ait lieu. »

Pourquoi l’odorat est-il le sens le plus important ?

L’odorat touche directement le cerveau émotionnel. Sans filtre, sans délai. En moins d’une seconde, le client sent si un magasin est chaleureux, frais, haut de gamme, accessible ou chaotique. Les gens peuvent ignorer les stimuli visuels ou auditifs. Ignorer les odeurs est plus difficile. L’odorat constitue donc le décor invisible sur lequel se projettent toutes les autres impressions.

Les détaillants qui utilisent depuis un certain temps déjà l’expérience olfactive remarquent que leur magasin semble soudainement plus cohérent. L’espace acquiert une forme d’harmonie naturelle. La marque est littéralement inhalée et traduite en une sensation que les clients ont du mal à nommer, mais dont ils se souviennent.

Pourquoi l’odeur augmente le chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires augmente lorsque les clients restent plus longtemps dans le magasin et se déplacent plus calmement. Cela s’avère plus facile à dire qu’à faire dans un environnement où les consommateurs prennent des décisions de plus en plus rapides et, par conséquent, abandonnent plus rapidement. Un parfum agréable apporte immédiatement une sensation de calme et les gens se sentent plus rapidement les bienvenus. Votre client prend plus de temps, touche plus souvent les produits et se sent plus à l’aise pour les essayer, les comparer et les découvrir.

Les détaillants constatent cet effet le plus rapidement dans les secteurs où un magasin doit être « vécu ». Un produit semble plus luxueux lorsque l’environnement est adapté. Un article devient plus attrayant lorsque l’ambiance est cohérente et chaleureuse. Une ambiance haut de gamme augmente automatiquement la propension à acheter. Ainsi, les ventes d’équipements de ski augmentent lorsque l’espace sent l’air des montagnes enneigées, ou celles de vêtements de plage lorsqu’il sent le cocotier.

L’influence invisible sur la perception des prix

Lorsqu’un magasin sent bon, le prix semble plus bas que prévu. En effet, l’odeur véhicule un message de qualité avant même que le client ne regarde l’étiquette. Le cerveau associe cette sensation au produit, ce qui rend l’investissement plus logique et plus confortable.

Le parfum renforce l’identité de votre marque

Les détaillants qui utilisent un parfum reconnaissable créent également une sorte de banque de mémoire. Le parfum devient une signature sensorielle que les clients associent spontanément à la confiance et à la cohérence.

Comment le parfum structure le parcours d’achat

Le shopping est un mouvement. Un rythme influencé par la curiosité, l’agitation, le confort et les distractions. L’odeur peut subtilement influencer ce rythme. Une odeur rafraîchissante à l’entrée stimule les visiteurs. Des notes plus chaudes dans les cabines d’essayage augmentent le confort. Dans les grands magasins, l’odeur aide à rendre les zones plus lisibles, ce qui permet aux clients de trouver leur chemin de manière plus intuitive.

Scents constate que les détaillants qui intègrent les odeurs dans la conception de leur magasin sont moins gênés par les zones agitées et créent un meilleur équilibre dans le flux de leurs visiteurs. Le magasin semble plus réfléchi et plus professionnel, même si rien ne change dans la conception visuelle.

Deux exemples qui montrent comment les parfums renforcent l’identité des détaillants

« La chaîne de mode e5 s’est rapidement positionnée sur le marché comme une marque plus jeune et plus tendance. En collaboration avec l’équipe marketing, nous avons créé un parfum chaleureux qui non seulement met immédiatement les clients à l’aise, mais stimule également leur côté aventureux. Il soutient le renouveau de la marque en créant une atmosphère naturelle, apaisante et accueillante. Le parfum renforce leur histoire, quel que soit le lieu ou le changement de collection. »

Dans les marques lifestyle haut de gamme telles que Bellerose, le parfum fonctionne différemment. La marque utilise son propre parfum unique comme partie intégrante de son identité et dans le but d’« élever le quotidien ». Il est légèrement plus dominant, non pas en tant que fond, mais en tant qu’expression de la marque « Bellerose ». Le parfum fait partie de l’esthétique, de la culture, de l’émotion. Il donne au magasin une signature que les clients reconnaissent immédiatement lorsqu’ils entrent. »

Patrick : « Il s’agit de bien plus que de diffuser un parfum. »

Dans les deux cas, Scents a joué un rôle actif en tant qu’expert. Non seulement en fournissant un parfum, mais aussi en sélectionnant le parfum approprié qui approfondit l’histoire de la marque et en déterminant comment ce parfum peut être intégré sur le plan technique, spatial et stratégique. Son impact se traduit par la durée du séjour, l’expérience, la tranquillité du magasin et la conversion.

L’avenir du commerce de détail physique exige de l’émotion, pas seulement de la forme

Le commerce en ligne a en partie pris le relais du commerce fonctionnel. Pour rester pertinent, le magasin doit devenir une destination, un endroit où l’on aime se rendre et une communauté dont on souhaite faire partie. Un endroit où les clients aiment se rendre parce que l’ambiance y est agréable. De l’intérieur à l’éclairage, en passant par l’accueil et le parfum subtil et agréable que l’on respire. Le parfum n’est pas une finition, mais un élément constitutif du commerce de détail moderne. Il rend un espace plus humain, plus reconnaissable et plus significatif.

Les détaillants qui comprennent cela créent non seulement un magasin agréable, mais aussi un magasin que les clients veulent découvrir et redécouvrir.

