Neolytics inaugure une nouvelle ère : celle où la visibilité devient intelligente

(Publireportage) Le monde belge du commerce de détail s’enrichit d’une innovation révolutionnaire. Neopaul-signs, référence depuis des décennies en matière d’enseignes lumineuses de qualité au design esthétique haut de gamme, s’associe à The Retail Factory, spécialiste des analyses basées sur les données pour le commerce de détail physique.

Une nouvelle catégorie dans le commerce de détail

Ensemble, ils lancent Neolytics, la première enseigne lumineuse intelligente au monde, qui transforme la visibilité classique en un système de mesure intelligent. Bien que The Retail Factory fournisse depuis longtemps aux détaillants des informations sur les visiteurs et les passants, l’innovation réside désormais dans l’intégration subtile de la technologie dans une enseigne lumineuse entièrement sur mesure, qui est non seulement élégante, mais facilite également l’installation.

Dries Martens, directeur de Neopaul-signs, et Jef Van Herck, directeur commercial chez The Retail Factory (TRF), nous parlent de leur collaboration et de la manière dont celle-ci va changer à jamais le commerce de détail physique.

« Les enseignes lumineuses sont une valeur sûre dans le commerce de détail depuis des décennies », commence Dries. « Elles sont et restent l’un des moyens les plus efficaces de rendre votre marque visible, cela ne changera pas. Mais nous avons constaté que les besoins s’étaient élargis. Avec Neolytics, nous continuons à nous appuyer sur cette base solide. Les enseignes lumineuses attirent l’attention. Neolytics vous montre désormais également combien d’attention vous recevez et ce que cette attention vous rapporte. »

L’idée de rendre la publicité lumineuse classique plus intelligente est née lorsque Neopaul-signs et The Retail Factory ont vu une opportunité commune.

Jef : « Nous savons tous les deux qu’il existe un énorme fossé entre la visibilité à l’extérieur et le comportement à l’intérieur. Les détaillants en savent déjà beaucoup sur leurs clients dans le magasin, mais très peu sur leurs visiteurs et les passants dans la rue, devant la vitrine, près du panneau publicitaire ou sur le parking. Avec Neolytics, nous comblons ce vide et mettons l’accent sur la mise en évidence du potentiel. Il s’agit de la première solution qui combine visibilité et intelligence. »

Création d’une nouvelle norme : la technologie intégrée dans le design

L’objectif était d’intégrer subtilement la technologie intelligente de TRF dans l’enseigne lumineuse, tandis que Neopaul-signs s’occupait du design épuré, élégant et entièrement sur mesure. Le capteur TRF intégré enregistre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les visiteurs et les passants, analyse leur comportement et fournit des informations précieuses, sans compromettre l’élégance du design ou la facilité d’installation. « Pour le détaillant, cela ressemble à une magnifique enseigne lumineuse, mais elle offre désormais également des informations en temps réel sur le comportement et les mouvements des personnes autour du site », explique Dries.

Mesurer, c’est savoir. Mais à l’extérieur, au niveau de la rue

Alors que les enseignes lumineuses servaient autrefois principalement à être visibles, Neolytics va plus loin. Le système enregistre des données démographiques entièrement anonymisées sur toutes les personnes présentes dans les environs : les passants qui passent devant, les visiteurs qui entrent dans le magasin et les personnes qui s’arrêtent devant la vitrine, y compris la durée de leur attention. Le taux de capture, la fréquentation, la performance des vitrines et l’analyse des zones sont automatiquement rendus visibles, en totale conformité avec le RGPD.

La technologie IA intégrée fonctionne avec une précision de 98 % et offre des informations approfondies sur les flux de visiteurs, le temps d’arrêt, les caractéristiques démographiques telles que le sexe, l’âge et la taille, les mouvements individuels et collectifs, les itinéraires, ainsi que les flux de stationnement et de circulation au niveau des panneaux publicitaires.

Jef Van Herck explique : « Neolytics permet aux détaillants de mesurer l’environnement complet de leur emplacement, et pas seulement ce qui se passe à l’intérieur. Ils obtiennent une image claire des mouvements et des intérêts des gens dans la rue, peuvent améliorer stratégiquement leur visibilité et adapter efficacement leur marketing aux visiteurs qui comptent vraiment. C’est le moyen hors ligne par excellence d’appliquer les tests A/B et d’obtenir un impact maximal.»

Dries ajoute : « Les détaillants investissent depuis des années dans la visibilité, mais n’ont jamais su exactement quels étaient les effets de leurs efforts. Neolytics leur apporte cette information, et ce d’une manière esthétique et aboutie. Vous combinez ainsi la publicité lumineuse classique avec des données intelligentes qui peuvent être immédiatement utilisées pour prendre des décisions stratégiques. »

Une innovation qui cartographie entièrement le parcours client

« De nombreux détaillants disposent de données sur leurs clients, mais savent souvent peu de choses sur ce qui se passe à l’extérieur, dans la rue commerçante, et si cela correspond au groupe cible », explique Jef. « Et c’est précisément là que commence le processus de vente. Neolytics apporte des réponses à des questions telles que: s’agit-il des bons groupes cibles pour votre magasin ? Quels visiteurs prêtent vraiment attention à votre vitrine et lesquels passent sans la regarder ?

Dries ajoute : « Auparavant, il n’était jamais facile de mesurer si vos efforts touchaient les bonnes personnes. Avec Neolytics, vous obtenez également des informations sur les moments et les points de contact qui ont le plus d’impact et sur les opportunités qui s’offrent à vous pour optimiser votre stratégie. »

Selon les deux partenaires, Neolytics change la façon dont les emplacements physiques sont perçus et compris. « Le processus d’achat commence dès qu’un magasin est visible », explique Jef. « Chez The Retail Factory, nous expliquions déjà depuis longtemps comment un passant devient un visiteur, puis finalement un client ; avec Neolytics, ce processus est désormais entièrement intégré dans un seul système. »

Dries ajoute : « Ce qui plaît particulièrement aux organisations, c’est que Neolytics ne nécessite pas de système supplémentaire complexe. Il ajoute simplement une couche intelligente à l’enseigne lumineuse, ce qui permet non seulement de conserver la visibilité, mais aussi d’obtenir des informations précieuses sur l’intérêt et le comportement des personnes dans et autour de votre emplacement. »

Pour les magasins, les parcs commerciaux, les centres commerciaux et plus encore, à n’importe quelle hauteur, par tous les temps

Neolytics est conçu pour être puissant et flexible, quel que soit le lieu ou les conditions. Qu’il s’agisse de magasins dans des rues commerçantes animées, de façades de magasins individuels, de magasins avec parking, de parcs commerciaux, de grands centres commerciaux ou d’espaces publics gérés par les villes et les communes, le système enregistre en continu et de manière fiable. Même sur les panneaux publicitaires et les totems, la technologie reste stable, quelle que soit la hauteur ou les conditions météorologiques, ce qui permet aux organisations, aux gestionnaires immobiliers et aux autorités locales d’avoir une vision complète de leur environnement.

Jef Van Herck explique : « Sur ces sites, nous pouvons suivre non seulement les piétons, mais aussi les véhicules, les camions et les cyclistes. Nous cartographions également les flux de circulation et l’origine des visiteurs. Nous enregistrons également le temps passé dans les parkings, suivons les itinéraires et analysons les déplacements des personnes dans et autour du site. Cela donne aux détaillants, aux parcs commerciaux, aux villes et aux communes tout ce dont ils ont besoin pour optimiser leur rendement, améliorer l’expérience des visiteurs et gérer plus efficacement les espaces publics. »

« Neolytics va transformer le commerce de détail »

Les deux partenaires sont convaincus que Neolytics n’est pas seulement un produit, mais un tournant pour le commerce de détail physique. « Le monde physique devient mesurable de la même manière que le monde en ligne. Les détaillants peuvent enfin suivre tout le parcours du passant au visiteur et au client, et savoir quelles actions ont réellement un impact », explique Jef.

Dries : « Et ce n’est que le début. Avec Neolytics, nous transformons la visibilité en stratégie et la signalisation en intelligence. Les détaillants comprennent ce qui fonctionne et où se trouvent les opportunités pour optimiser leurs emplacements physiques. »

Les données prennent vie dans le portail personnalisé

Toutes les informations fournies par Neolytics sont traduites en tableaux de bord clairs et personnalisés dans le portail de The Retail Factory. Les détaillants peuvent y exploiter eux-mêmes les données, analyser les tendances et apporter immédiatement des modifications sur la base de faits concrets.

Jef : « Que vous regardiez par heure, par jour, par semaine ou par mois, tout est affiché sous forme de tendances visuelles claires. Vous pouvez comparer des périodes, consulter des benchmarks et voir exactement ce qui fonctionne bien et ce qui doit être ajusté. Les détaillants peuvent ainsi améliorer de manière proactive leur marketing, la planification du personnel et leur politique d’implantation. »

Le portail transforme ces informations en un puissant outil stratégique. Les détaillants peuvent expérimenter, mesurer les résultats et optimiser immédiatement leurs actions, ce qui permet de rentabiliser de manière mesurable chaque investissement dans la visibilité, les vitrines ou les activations.

Pour plus d’informations sur Neolytics, consultez cette page ou contactez info@theretailfactory.eu ou info@neopaul.com.