Action opent nieuwe winkel in Sint-Lambrechts-Woluwe

Action opent op donderdag 6 augustus zijn eerste winkel in Sint-Lambrechts-Woluwe. De non-fooddiscounter telt daarmee 233 vestigingen in België.

Ruime winkel

De nieuwe winkel aan de Gemeenschappenlaan 101 beslaat ruim 908 vierkante meter. Klanten vinden er ongeveer 6.000 producten, verdeeld over veertien categorieën. Action voegt naar eigen zeggen wekelijks 150 artikelen aan het assortiment toe.

“We horen al veel positieve reacties en dat geeft ons vertrouwen dat de mensen echt uitkijken naar de opening”, zegt Joeri Sanders, algemeen directeur van Action in België. Volgens hem dankt de keten haar groei aan de combinatie van lage prijzen en de inzet van de winkelteams.