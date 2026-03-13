Amazon wil Prime Day vroeger organiseren

Amazon overweegt zijn kortingsfestival Prime Day naar eind juni te verschuiven, in plaats van juli. Het is geleden sinds de coronapandemie dat de e-commercereus zijn koopjesdag op een ander moment hield.

Concurrentie voor zijn?

Sinds 2015 valt Prime Day doorgaans in juli, met als enige uitzondering de jaren tijdens de coronapandemie. Toch kan daar nu verandering in komen: volgens Reuters zou de editie dit jaar al tegen het einde van juni kunnen plaatsvinden. Daarmee zou de Prime Day-omzet in het tweede kwartaal terechtkomen, dat afloopt op 30 juni.

Prime Day is een belangrijk moment in het boekjaar voor Amazon en voor de verkopers op het platform. Vorig jaar bedroegen de online bestedingen ongeveer 24 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 22 miljard euro), 30% meer dan een jaar eerder.

Ondertussen groeit de druk van concurrenten als Walmart en Target echter, die in dezelfde periode eigen kortingsacties opzetten en investeren in snellere bezorging om klanten te winnen. Wil Amazon hen te snel af zijn door op het laatste moment van data te veranderen? De retailer heeft zelf nog geen toelichting gegeven.