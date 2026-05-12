Wingzz China: hoe China de Europese retailklok vooruit zet

Soms zie je op reis niet zozeer iets nieuws, maar besef je plots dat je thuis achterloopt. China is zo’n plek. Wie vandaag door Shanghai, Shenzhen of Hangzhou loopt, ziet geen toekomstmuziek maar ziet hoe retail er volgens een andere cadans beweegt. Het is een snelheid die het nu ook naar Europa brengt, in vier perfect getimede stappen.

De klokt tikt sneller

Hoe lang is een consument nog bereid te wachten? Hoe snel wordt een product een verhaal, en een verhaal een verkoop? Hoe verhoudt data zich tot transactie? In China tikt de retailklok sneller, en dat is precies waarom we in Europa aan de vooravond staan van iets veel groter dan een nieuwe golf goedkope pakketjes. Dat valt RetailDetail-oprichter Jorg Snoeck en Maarten Leyts (Trendwolves) op nu ze ter plaatse de Wingzz-retailinspiratiereis (7 tot 13 september) aan voorbereiden zijn.

Joybuy komt naar Europa. RedNote bereidt met Redshop zijn internationale e-commerceoffensief voor. Shein en Temu zijn intussen vaste namen in het Europese “retailgesprek”. Chinese automerken zijn er al, en er komen er nog meer. Maar wie dit allemaal blijft samenvatten als “China komt met goedkope spullen”, mist de kern. Hoewel dat ook zo is, komt er nog een veel gevaarlijkere golf aan: kwalitatieve spullen, verpakt in entertainment, logistiek razendsnel en verkocht via sociale kanalen.

Stap 1: de logistieke lat verleggen

In Europa hebben we e-commerce lang gezien als een efficiëntere versie van catalogusverkoop. Je weet wat je nodig hebt, je zoekt het, je vergelijkt, je koopt en dan wacht je. Soms een dag, soms een week. Als de pakjesdienst zegt dat ze “tussen 8 en 18 uur” langskomen, vinden we dat nog altijd min of meer normaal. Maar dat geduld raakt op: Joybuy, de Europese online retailtak van JD.com, is in maart officieel gelanceerd in West-Europa. Het platform positioneert zich niet alleen met prijs, maar vooral met snelheid, merkassortiment en een eigen retail- en logistiek model.

Joybuy is geen klassieke marktplaats, maar brengt een China-logica naar Europa: strategisch geplaatste stock, eigen logistieke controle, depots, lokale distributie, en same-day of next-day delivery in grote steden. JoyExpress, de logistieke dienst die Joybuy ondersteunt, vertrekt volgens JD.com vanuit meer dan zestig magazijnen en depots in Europa.

In China is logistiek niet de achterkant van retail, het is marketing: de belofte “vandaag besteld, vandaag geleverd” maakt kopen intuïtiever en makkelijker. Als de levering onmiddellijk voelt, wordt de aankoopbeslissing kleiner. En hoe kleiner de aankoopbeslissing, hoe groter de macht van content. In China ziet je dat overal: de klantenreis begint er met aanbevelingen en socialemediacontent, niet met wachten tot de consument iets “zoekt”.

Stap 2: kopen sociaal maken

Een consument opent Douyin (TikTok) niet om een dagcrème, een jas, een keukenrobot of snack te kopen, maar om vermaakt te worden. In dat entertainment zit het product echter ingebouwd. Ook Xiaohongshu, internationaal steeds vaker RedNote genoemd, is in China geen gewoon sociaal platform. Het is tegelijk inspiratiebron, reviewmachine, zoekmachine, lifestylemagazine, community en winkelstraat. Gebruikers komen er voor bevestiging. Is dit product goed? Past dit bij mijn leven? Gebruiken mensen zoals ik dit ook? Wat zeggen anderen? Hoe ziet dit eruit in een echte badkamer, keuken, handtas of babykamer?

Nu bereidt RedNote met Redshop zijn crossborder e-commerceplatform voor. Volgens recente berichtgeving ligt de focus in de eerste fase op een geselecteerde groep verkopers en onder meer ambachtelijke, gecureerde producten. Dat klinkt minder spectaculair dan Temu, maar misschien is het strategisch belangrijker. RedNote kan Europa leren dat vertrouwen niet langer alleen uit merkbekendheid komt, maar uit sociale bewijskracht.

Europese retailers zijn sterk in merken bouwen, maar doen dat nog steeds “top down”. In China proberen merken consumenten niet alleen te bereiken via dure externe traffic, maar ze binnen te halen in eigen groepen, chats, mini-programma’s, ledenprogramma’s en servicekanalen. Pop Mart, bekend van de Labubu-popjes, heeft op WeChat meer dan 800 officiële groepen met meer dan 100.000 gebruikers, plus meer dan 150.000 onofficiële fangroepen. Op Douyin (TikTok) telt het merk 22,34 miljoen volgers en chatgroepen. Dat is geen “leuke community”, dat is distributie, retentie, marktonderzoek, klantenservice én verkoop ineen.

Stap 4: ijskoude data voor warme beleving

Zo komen we bij data. Want achter al die elegant ogende frictieloosheid zit natuurlijk een harde machine. Real-time tracking is volgens het rapport cruciaal op Chinese social commerceplatformen: event tracking registreert acties zoals product views, add-to-cart, checkout, wishlists en social sharing; trackable QR-codes volgen interacties en gedrag; menu’s en aanbevelingen kunnen in real time worden aangepast.

Dat klinkt misschien koud, maar de uitkomst voelt voor de consument vaak net warmer. De aanbeveling is relevanter. De livestream past beter. De promotie komt op het juiste moment. De sales agent weet waarover je het hebt. De checkout zit dichterbij. De levering komt sneller. De service is persoonlijker. Dat is het paradoxale van Chinese retail: achter de schermen is het extreem geautomatiseerd, maar aan de voorkant voelt het vaak menselijker en directer dan wat wij in Europa digitaal aanbieden.

De som: een complete, verfijndere bedreiging

De golf die komt, bestaat dus uit meerdere lagen. Eerst prijs. Dan snelheid. Dan kwaliteit. Dan sociale beïnvloeding. Uiteindelijk: een ander verwachtingspatroon bij de consument. Morgen verwacht de consument dat inspiratie, advies, betaling, levering en service één vloeiende beweging zijn.

Dat is ook waarom de komst van Chinese spelers naar Europa nu anders voelt dan tien jaar geleden. Toen keken we vooral naar dropshippende prijsbrekers als AliExpress en Wish. Vandaag komt er een vollediger pakket: platformen met logistiek, content, data en design.

Met Wingzz China gaan we ons daarom niet vergapen aan gimmicks of eigenaardigheden, we gaan heuse retailmechanica bekijken. En misschien nog belangrijker: wie meegaat, zal voelen hoe snel “nieuw” normaal kan worden. China draait de Europese retailklok vooruit. De vraag is niet of we die klok kunnen tegenhouden. De vraag is of we op tijd leren lezen hoe laat het is.

Klok in op 7 tot 13 september 2026 en ga mee met RetailDetail op Wingzz-retailtour met tientallen andere retailmanagers uit de Benelux.