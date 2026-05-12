Zelfstandige retailsector sluit sociaal akkoord met focus op welzijn en conflictbemiddeling

Er is een nieuw sociaal akkoord voor de zelfstandige detailhandel in België, voor de paritaire comités 201 en 202.01. Deel van het akkoord: acht gegarandeerde vrije weekends per jaar en een sociale bemiddelingscommissie.

Commissie om sociale conflicten te ontmijnen

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een akkoord bereikt voor de in totaal ruim 109.000 vaste winkelmedewerkers in onder meer modezaken, elektro- en meubelwinkels, tuincentra en zelfstandige supermarkten. Zo vallen ook grotere zelfstandige supermarktketens zoals Delhaize, Carrefour, Albert Heijn, Jumbo en Spar onder het akkoord.