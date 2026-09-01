Blokker opent vijf nieuwe winkels vanaf oktober

Blokker zet zijn groei in Nederland voort met vijf nieuwe winkels op de planning vanaf begin oktober. Hiermee komt het totale aantal winkels van de huishoudketen op 66, waarvan 12 franchisewinkels.

“Op tijd voor de drukste periode van het jaar”

Blokker meldt de geplande opening van vijf nieuwe winkels: in Groningen, Roosendaal, Rijssen, Hellevoetsluis en Blerick. “De vijf openingen die we in juli hebben gehad, waren tot nu toe een succes, en we kijken uit naar de verdere ontwikkeling ervan dit najaar,” zegt vastgoedmanager Riko van Kooten van Blokker.

“Net op tijd voor de drukste periode van het jaar kondigen we nog eens vijf nieuwe openingen aan. We zijn al in positieve gesprekken met verhuurders over verdere locaties in 2027. We staan nog steeds open voor suggesties van zowel verhuurders als klanten over waar de volgende Blokker-winkels geopend zouden moeten worden.”

Blokker maakte na het faillissement in november 2024 een succesvolle doorstart onder leiding van ondernemer en familie-telg Roland Palmer. Op termijn ambieert de keten 200 winkels in Nederland. Ooit waren dat er meer dan 400.