Blokker zet door met twee nieuwe winkels

Voor het eerst dit jaar, opent Blokker nieuwe winkels: op 1 juli komen er vestigingen bij in Den Bosch en Klazienaveen (Drenthe). De retailer zegt constant te zoeken naar extra locaties.

Zoektocht naar locaties

De twee nieuwe vestigingen zijn eigen winkels, bevestigt een woordvoerder tegenover RetailTrends. “Wij zijn voortdurend in gesprek met vastgoedeigenaren en op zoek naar goede locaties.” Om de expansie verder vorm te geven, riep de keten consumenten recent op om mee te denken over geschikte locaties. Of er dit jaar nog meer vestigingen bijkomen, is nog niet bekend.