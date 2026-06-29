Wingzz China: ontdek waar China mensrobots naar school stuurt

In Shanghai opent deze zomer een grootschalig trainingscentrum waar honderden humanoïde robots praktijkervaring opdoen. Wingzz China bezoekt de site op 8 september, en gaat daarna langs bij Xiaohongshu (Rednote) en JD.com.

Superbrein voor robots

China bouwt een school waar humanoïde robots leren werken. In de hoogtechnologische wijk Zhangjiang in Shanghai opent deze zomer een trainingscentrum van meer dan 5.000 vierkante meter, waar meer dan honderd robots van ruim een dozijn bedrijven praktijklessen volgen. De verzamelde data moet nieuwe AI-modellen trainen en de commercialisering van humanoïde robots versnellen.

De robots oefenen er taken die ook in winkels, magazijnen en horeca relevant worden: grijpen, tillen, plaatsen, verplaatsen, schappen opruimen, kleding vouwen of materiaal schoonmaken. Zelfs een T-shirt vouwen vraagt immers fijne motoriek, objectherkenning en controle over zachte, onvoorspelbare materialen.

Door alle robots – hoe uiteenlopend ook in vorm, afmetingen, motoren of fabrikant – in dezelfde realistische omgevingen te laten oefenen, ontstaat een gemeenschappelijke databank waarmee toekomstige modellen sneller kunnen leren. Het centrum mikt op circa 50.000 datapunten per dag, of ongeveer 10 miljoen per jaar. Die stroom aan praktijkdata moet de basis leggen voor een soort gedeeld “superbrein” voor humanoïde robots.

Op 8 september is de robotschool het startpunt voor de Wingzz-retailreis in China, samen met de Benelux Chamber of Commerce. Later die dag volgen gesprekken met Xiaohongshu, internationaal bekend als RED of RedNote, en met JD.com. De dag eindigt met een walking dinner op het Belgisch Consulaat-Generaal in Shanghai, exclusief voor de delegatie.