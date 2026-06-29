Kindersmokkel op Vinted? Franse toezichthouders openen onderzoek

Vinted en de Franse autoriteiten onderzoeken verdachte advertenties op het platform. Op sociale media circuleerden de afgelopen dagen screenshots van advertenties die zouden wijzen op kinderhandel. Maar klopt het of is het fake news?

Vinted vindt geen bewijs

Op TikTok, Instagram, Reddit en X duiken screenshots op van tientallen advertenties, vooral voor speelgoed. In de beschrijvingen staan opmerkelijke details, zoals leeftijden, lengtematen, geslacht of ras. Ook de prijzen – bijvoorbeeld een pluche teddybeer voor 31.000 euro – en termen als “gezond” of “gehoorzaam” doen de wenkbrauwen fronsen. Het zijn gecodeerde boodschappen van pedofiele kindersmokkelaars, aldus de socialemediaberichten.

De commotie leidde intussen tot actie in Frankrijk. De autoriteiten meldden de advertenties bij Pharos, het nationale meldpunt voor illegale online-inhoud, en openden een voorlopig onderzoek. Ook Vinted startte een onderzoek naar de betrokken advertenties. “Na een grondig onderzoek hebben we geen bewijs gevonden dat de advertenties in verband brengt met criminele activiteiten. De geruchten zijn gebaseerd op een misverstand over de werking van ons platform”, besluit het platform.

“De leeftijd die bij deze advertenties wordt vermeld, verwijst naar de leeftijdsgroep waarvoor het speelgoed bedoeld is – vergelijkbaar met het leeftijdsetiket op de verpakking van speelgoed – en niet naar een kind. Als u een advertentie ziet die u oprecht zorgen baart, meld dit dan zodat ons veiligheidsteam het kan beoordelen”, tracht Vinted te de-escaleren.

Bewuste onruststokerij?

Het is niet de eerste keer dat een online marktplaats met dit soort aantijgingen te maken krijgt. In 2020 ontstond rond Wayfair een gelijkaardige controverse, toen gebruikers op sociale media dure meubeladvertenties met vrouwennamen aan vermeende criminele activiteiten koppelden. Na onderzoek bleken die claims ongegrond. Ook Vinted zelf was in 2023 al eens het voorwerp van soortgelijke beschuldigingen, die toen vooral vanuit de hoek van extreemrechtse complotdenkers kwamen.

Ondertussen merkt Vinted dat er al “advertenties opzettelijk vervalst zijn om de discussie aan te wakkeren” en dat verkopers van duurdere artikelen worden beschuldigd en beledigd. Andere leden maken dan weer jacht op vermeende daders, met lokadvertenties of bedreigingen. Vinted stelt: “Hoewel we de bezorgdheid hierachter begrijpen, komt dit soort gedrag neer op intimidatie, maakt het het voor ons moeilijker om het platform effectief te modereren en kan het echte onderzoeken verstoren, waardoor leden in gevaar komen.”

De beschuldigingen komen op een moment dat Vinted in volle expansie verkeert. Het bedrijf haalde recent 880 miljoen euro op via een secundaire aandelenverkoop, wat de waardering op 8 miljard euro brengt. Daarnaast breidt Vinted zijn activiteiten uit naar nieuwe markten, waaronder Australië.