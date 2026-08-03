Bol gaat verkooppartners meer data en analyse bieden

Op vraag van de Nederlandse toezichthouder heeft Bol, de webwinkel van Ahold Delhaize, verschillende verbeteringen doorgevoerd om de transparantie te vergroten voor zowel consumenten als zakelijke verkooppartners.

Duidelijkheid en gebruiksgemak

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar verschillende onderdelen van de werking van het Bol platform. Daarbij is onder meer gekeken naar de communicatie richting verkooppartners, concurrentie tussen verkopers en de manier waarop prijzen worden weergegeven, meldt de retailer in een persbericht. De ACM heeft geen overtredingen vastgesteld, wel hebben Bol en de ACM afspraken gemaakt over verdere verbeteringen aan het platform, gericht op meer transparantie, duidelijkheid en gebruiksgemak voor consumenten en verkooppartners.

Bol heeft gedurende het onderzoek constructief samengewerkt met de ACM, aanpassingen doorgevoerd en afspraken gemaakt. Zo gaat de webwinkel duidelijker communiceren over de mogelijkheden die verkooppartners hebben om bezwaar te maken tegen besluiten die impact op hen hebben.

Betere prijsweergave

“We verbeteren de klachtenafhandeling, de werking van het koopblok en stellen extra data en analyses beschikbaar waarmee partners beter kunnen inspelen op de behoeften van klanten. Daarnaast kunnen verkooppartners onder dezelfde voorwaarden als Bol deelnemen aan Select Deals en hebben we onze gebruikersvoorwaarden verder verduidelijkt”, zegt het bedrijf. Voor klanten wordt duidelijker gemaakt hoe prijzen worden weergegeven en zijn contactmogelijkheden nog beter vindbaar.

“Miljoenen klanten en duizenden verkooppartners kiezen iedere dag voor Bol. Dan moet het voor iedereen helder zijn hoe ons platform werkt en welke spelregels er gelden,” aldus Jorn Palm, Chief Legal Officer van Bol. “We waarderen het constructieve contact met de ACM en zijn blij met de conclusies en afspraken die hieruit volgen. Die helpen ons om de transparantie op ons platform verder te vergroten en bol nog beter te maken voor iedereen die ervan gebruik maakt.”