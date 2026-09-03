Enquête toont dat Temu Europese kleinbedrijven helpt internationaal uit te breiden en nieuwe banen te creëren

(Publireportage) Een Temu-enquête toont dat de helft van de deelnemende verkopers de capaciteit heeft vergroot, personeel heeft aangenomen, of beide. Een-derde van de ondervraagden in EU markten, breidde internationaal uit.

Hoe kleinbedrijven op Temu groeien

Europese bedrijven die op Temu verkopen, melden personeelsuitbreiding, capaciteitsvergroting en bereikten klanten in nieuwe internationale markten, zo blijkt uit een onderzoek van het e-commerceplatform.

De helft (50%) van de meer dan 150 respondenten gaf aan dat zij sinds het toetreden tot Temu hun capaciteit hebben vergroot, extra personeel hebben aangenomen of beide hebben gedaan.

Een-derde (34%) van de ondervraagde respondenten rapporteerde uitbreiding naar nieuwe internationale markten.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

• Driekwart (75%) omschreef Temu als een belangrijk aanvullend verkoopkanaal, ofwel als hun primaire verkoopkanaal.

• Meer dan vier op de tien (43%) respondenten hadden hun handel al langer dan tien jaar voordat zij Temu zijn gaan gebruiken, wat suggereert dat Temu deze gevestigde bedrijven helpt hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden.

Enorm potentieel

“De bevindingen van het onderzoek onderstrepen het enorme potentieel van Europese kleinbedrijven en ondernemers met ambities om te groeien, mits er eenvoudiger en betaalbaarder mogelijkheden zijn om nieuwe klanten te bereiken,” zei een woordvoerder van Temu. “We willen graag doorgaan met ons werk om verkopers te helpen hun activiteiten thuis en internationaal uit te breiden en banen te creëren in hun lokale omgeving.”

De bevindingen zijn gebaseerd op reacties die in juni en juli 2026 zijn verzameld van lokale Temu-verkopers in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Temu verwelkomt lokale Europese bedrijven sinds 2024 op het platform. Momenteel is het “Temu Local Seller Programme” beschikbaar voor bedrijven van alle omvang in meer dan 35 markten, waaronder een groot deel van Europa, inclusief Nederland en België.

Banengroei en capaciteitsuitbreiding

“Temu heeft ons bedrijf zonder twijfel zeer positief beïnvloed en heeft Recamania significant laten groeien,” zei Natalia Collado Castillo (26). Zij begon bij het in het Spaanse Albacete gevestigde familiebedrijf dat in reserveonderdelen handelt toen het uitbreidde na de lancering op Temu.

Recamania was al meer dan 40 jaar actief, maar het was eerder moeizaam om een succesvol online verkoopkanaal op te zetten. Het bedrijf opende zijn Temu-winkel in maart 2025 en

werkte nauw samen met het business development team van Temu om de listings en de aanpak te verbeteren. Al snel ontving het bedrijf 4.000 bestellingen per maand via het platform. Het bedrijf breidde zijn magazijn- en administratieteams uit om het vele werk aan te kunnen.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de in Leeds gevestigde retailer Money Cruncher, die ook online opereert onder de naam Spot On-Line, meer dan een miljoen bestellingen afgehandeld sinds het toetreden tot Temu begin 2025. Het bedrijf voegde in de afgelopen 18 maanden meer dan 20 magazijnfuncties toe om de extra vraag via het Temu-verkoopkanaal aan te kunnen.

In Frankrijk lanceerden Mathis Rouchouze en Charles Jeuffrain hun merk voor ube-poeder, Ubedia, in september 2025 op Temu. Binnen enkele weken had het bedrijf uit Aix-en-Provence meer dan 1.400 pakketten ube-poeder verkocht via het platform.

Deze snelle extra verkoop stelde beide oprichters in staat hun reguliere banen op te zeggen en zich volledig op Ubedia te richten. Het bedrijf werkt inmiddels met zes medewerkers in productie, verzending en marketing, investeert in geautomatiseerde verpakkingsapparatuur en is van plan verdere personeelsuitbreiding door te voeren naarmate het uitbreidt naar andere Europese markten.

“Temu gaf ons directe zichtbaarheid,” aldus medeoprichter Mathis Rouchouze. “Positieve beoordelingen zorgden voor meer naamsbekendheid, wat tot meer verkoop leidde.”

De aanpak van Temu voor het ondersteunen van lokale verkopers is geïnformeerd door gesprekken en discussies met brancheorganisaties, beroepsverenigingen en andere belanghebbenden. Uit deze gesprekken kwamen drie terugkerende uitdagingen naar voren: complexiteit, kosten en verbinding.

Temu biedt een direct antwoord op elk van deze barrières, met gerichte onboarding-ondersteuning, vereenvoudigde fulfillment-tools en groeiende partnerschappen met lokale brancheorganisaties en startup-netwerken.

Het onderzoek toonde aan dat 38% van de respondenten het gebruiksgemak van Temu als verkoopplatform waarderen, terwijl 35% de eerlijke kostenstructuur noemde. Verbinding kwam bijzonder sterk naar voren: meer dan 65% gaf aan de persoonlijke, toegewijde ondersteuning voor verkopers te waarderen.

Klantenbereik in nieuwe markten

“Toetreding tot Temu heeft alles veranderd”, aldus Antonino Quaranta, eigenaar van SD Calabria, een familiebedrijf in Italiaanse delicatessen. “Nu zie ik Spaanse klantnamen, Duitse achternamen, kopers uit Nederland, Polen, Oostenrijk, Ierland, Denemarken en Tsjechië. Voorheen zag ik alleen Italiaanse namen. Nu is het een compleet ander beeld.”

Voordat SD Calabria zich bij Temu aansloot, bestonden de klanten buiten Italië voornamelijk uit Italiaanse expats. Door te verkopen via het platform heeft het bedrijf een veel breder klantenbestand in heel Europa kunnen opbouwen zonder te hoeven investeren in aparte marketingcampagnes in elk land. Quaranta zei dat de organische verkoop via Temu bijzonder waardevol was voor een klein bedrijf met beperkte middelen voor internationale marketing.

Uit de enquête bleek een bijzonder sterke internationale expansie, waarbij een op de drie (34%) ondervraagde verkopers uitbreidde naar nieuwe internationale markten. Binnen enkele weken na aansluiting op Temu zag de Poolse elektronicadistributeur Euroelectronics uitbreiding naar 18 Europese markten, waaronder landen waar het voorheen niet actief was. In plaats van voor elk land een aparte lanceringsstrategie te ontwikkelen en te beheren, kon Euroelectronics zijn omvangrijke productcatalogus gelijktijdig in meerdere markten aanbieden, ondersteund door de bestaande magazijnstructuur.

Verkopers praktische ondersteuning bieden

Temu, het platform dat in april 2023 werd gelanceerd in Europa, is nu actief in meer dan 90 markten, waaronder alle EU-lidstaten, en biedt producten aan in meer dan 700 categorieën.

Voor de Duitse fabrikant AMF Creation bood Temu een eenvoudigere manier om zich aan te passen aan een snel veranderende e-commerce markt. Het 15 jaar oude bedrijf gaf aan dat de eenvoudige onboarding, realtime inzichten en toegewijde verkopersondersteuning van het platform hen hielpen hun online strategie te verfijnen, nieuwe klanten te bereiken en sneller in te spelen op de vraag.

“In plaats van te gissen wat klanten willen, hebben we nu data om onze beslissingen te onderbouwen”, aldus oprichter Marcus Fochler. “Als iets niet werkte, konden we direct bijsturen. Die flexibiliteit was precies wat we nodig hadden.”

Data

• 152 lokale verkopers in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk hebben in juni en juli 2026 deelgenomen aan Temu’s Europese verkopersenquête.

• 50% van de respondenten gaf aan hun productie- of operationele capaciteit te hebben verhoogd, extra personeel te hebben aangenomen, of beide, sinds ze zich bij Temu hebben aangesloten.

• 34% van de respondenten die actief zijn op EU-markten meldde dat ze na hun aansluiting bij Temu hebben uitgebreid naar nieuwe internationale markten.

• 75% van de respondenten beschreef Temu als een belangrijk aanvullend verkoopkanaal, ofwel als hun primaire verkoopkanaal.

• 43% van de respondenten was al meer dan tien jaar actief op de markt voordat ze zich bij Temu aansloten.

• 38% van de respondenten noemde de gebruiksvriendelijkheid van Temu’s verkoopplatform als reden om voor de marktplaats te kiezen.

• 35% van de respondenten noemde de kostenstructuur van Temu als reden om voor de marktplaats te kiezen.

• 65% van de respondenten gaf aan de persoonlijke en toegewijde ondersteuning voor verkopers te waarderen.