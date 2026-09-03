Honderd Nederlandse topbedrijven engageren zich voor een duurzamere economie

Jumbo, Bol, Crisp en nog 97 andere toonaangevende Nederlandse bedrijven scharen zich achter het Ondernemersakkoord 2030 van Future Up (voorheen MVO Nederland). Het doel: het verdienvermogen van Nederland versterken door in te zetten op circulariteit, natuurinclusief ondernemen en eerlijke concurrentie.

Drie pijlers voor een economie die “klopt”

De deelnemende bedrijven, waaronder ook De Keukengroep, Efteling en Signify, vertegenwoordigen samen een omzet van vijftig miljard euro en meer dan tweehonderdduizend werknemers. D66, PRO, ChristenUnie, Volt en 50Plus tekenden namens de politiek. Het akkoord definieert drie centrale oplossingsrichtingen.