HEMA opent in Shopping Cora Woluwe

HEMA opent een nieuwe winkel in Shopping Cora Woluwe. Het wordt de achtste vestiging in Brussel voor de retailer. Met de komst van deze publiekstrekker zet het winkelcentrum een volgende stap in zijn transformatie.

Dicht bij de lokale klant

De opening van deze nieuwe HEMA-winkel van 440 m² valt samen met het ontdekkingsweekend van Shopping Cora Woluwe op 4, 5 en 6 september. Tijdens dit weekend worden de nieuwe winkels op de site verwelkomd met verschillende verrassingen en animaties voor bezoekers.

“We kijken ernaar uit om onze deuren te openen in Woluwe en onze klanten hier te verwelkomen. Shopping Cora Woluwe is een sterk verankerde locatie die ons de mogelijkheid biedt om dicht bij de lokale klant aanwezig te zijn”, zegt Carla Velghe, Country Manager van HEMA België.

Voor Shopping Cora Woluwe vormt de komst van HEMA een nieuwe stap in de ontwikkeling van de site. Na de komst van bekende namen als Delhaize, Action, Kiabi, Aldi, Wibra en Dreamland openen straks ook nog winkels van Kruidvat, Jysk en Extra Shop op de site. 95% van de winkeloppervlakte op de locaties van de zeven voormalige Cora-hypermarkten is nu verhuurd, meldt Mitiska REIM. Eén Europese modespeler opent in november nog grote winkels in zes van de zeven centra.